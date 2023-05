Für 15 Millionen Euro wurde ein neuer Betriebshof der PVG in Zeitz eingeweiht. Was die Jahrhundertflut 2013 damit zu tun hat.

Am Freitag wurde der neue Betriebshof der PVG Burgenlandkreis in Zeitz eingeweiht.

Zeitz/MZ - Es ist vollbracht: Der neue Betriebshof der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) des Burgenlandkreises ist am Freitagnachmittag offiziell eingeweiht worden. Rund 15 Millionen Euro wurde in den Neubau investiert. Wie PVG-Chef Lutz Däumler ausführte, kamen 13 Millionen Euro Fördermittel davon aus dem Fluthilfeprogramm. Denn zur Jahrhundertflut im Juni 2013 wurde der Betriebshof Auf dem Gebind in der Zeitzer Unterstadt überflutet und deswegen war der Neubau notwendig. Der Burgenlandkreis steuerte weitere 1,8 Millionen für die Ausstattung bei.