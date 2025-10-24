Zurück in der Heimat und mitten ins Rampenlicht: Kim Lisa Gerstenberger erzählt von ihrem ersten Auftritt als Weinprinzessin und was ihr wirklich wichtig ist.

Kim Lisa Gerstenberger, die 11. Zeitzer Weinprinzessin, genießt zu jeder Jahreszeit die Natur am Mondsee.

Zeitz/MZ. - Noch etwas zaghaft lächelt Kim Lisa Gerstenberger in die Kamera. Die 24-Jährige aus Nonnewitz wurde am 20. September zum Weinfest zur Zeitzer Weinprinzessin gekürt. „Es war eine sehr schöne Veranstaltung“, sagt die junge Frau und streicht sich die auberginefarbenen Haare aus dem Gesicht, sodass ihre Grübchen zum Vorschein kommen.