Im Bildungsausschuss werden die Elternbeiträge für die Kitas in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst lange besprochen. Steigen sie so hoch wie möglich?

Neue Kita-Gebühren: Eltern in der VG Droyßiger-Zeitzer Forst sollen bald mehr zahlen

Droyssig/MZ. - Über zweieinhalb Stunden haben jetzt die Mitglieder des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss (BKS) der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst über die neuen Elternbeiträge in den Kindertagesstätten und Horten in der VG diskutiert. Am Ende einigten sie sich auf Zahlen, die demnächst auf der Internetseite der Verbandsgemeinde einsehbar sein werden. Die Empfehlung der neuen Gebühren erfolgte schließlich bei nur zwei Enthaltungen und soll voraussichtlich in der nächsten Gemeinderatssitzung im Dezember beschlossen werden.