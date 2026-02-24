Die Bundesregierung möchte rückwirkend bis Anfang des Jahres eine Prämie für elektrische Fahrzeuge einführen. Die MZ hat Autohändler aus der Region Zeitz dazu befragt.

Neue E-Auto-Förderung: Was Kunden aus Zeitz erwarten dürfen

Ein E-Auto wird an einer Ladesäule geladen. Die meisten E-Autos werden von Immobilienbesitzern gefahren.

Zeitz/MZ - Die Zahlen der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge im Burgenlandkreis steigen stetig, wenn auch langsam (siehe „Moderater Anstieg...“). Verkäufer von Autohäusern in Weißenfels äußern die, wenn auch verhaltene, Hoffnung, dass alsbald ein neuer Schub kommen könnte. Denn voraussichtlich ab Mai möchte die Bundesregierung eine erneute Prämie für den Kauf von E-Autos sowie sogenannter Plug-In-Hybriden einführen, die rückwirkend für Neuzulassungen bis zum Jahresanfang gelten soll.