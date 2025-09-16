Stadt will Elternbeiträge ab Januar pauschal um 15 Euro erhöhen. Stadtrat lehnt das ab. Nun legt OB Christian Thieme Widerspruch ein.

Zeitz/MZ. - Eltern in Zeitz müssen sich womöglich doch auf höhere Beiträge für Kindertagesstätten einstellen. Obwohl der Stadtrat die Erhöhung in seiner jüngsten Sitzung denkbar knapp – mit 15 Ja- und 15-Nein-Stimmen – ablehnte, will Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) die Mehrkosten für Familien durchsetzen. Er hat Widerspruch gegen den Ratsbeschluss eingelegt. Ziel der Stadt ist es, die Kosten ab Januar pauschal anzuheben, und zwar um 15 Euro für alle angebotenen Betreuungsarten und -umfänge. Hintergrund sind unter anderem die gestiegenen und weiter steigenden Kosten für das Personal. Die aktuelle Satzung gilt noch bis Jahresende.