Zeitz/MZ. - Die Schwanendame Frieda, die am Donnerstag tot am Ufer des Schwanenteiches in der Rasberger Straße von Zeitz aufgefunden worden ist, ist möglicherweise an Geflügelpest gestorben. Das teilte am Dienstagnachmittag die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Dabei heißt es, wie schon am Montag aus der Stadtverwaltung, dass der Schwan derzeit vom Landesamt für Verbraucherschutz in Stendal untersucht werde.

