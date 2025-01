Nach dem Brand eines Lkw in Zeitz laufen die Untersuchungen weiter. Was die Ermittler bislang ausschließen.

Bei einem Lkw-Brand in der Alten Werkstraße in Zeitz ist Sonntagnacht eine Leiche gefunden worden.

Zeitz/MZ/ank - Die Identität des Menschen, der am frühen Sonntagmorgen im Rahmen von Löscharbeiten in Zeitz tot aus der Fahrerkabine eines Lkw geborgen worden ist, ist weiter unklar. Das bestätigte am Dienstag die Pressestelle der Polizeiinspektion (PI) Halle auf Nachfrage der MZ. Auch zum Geschlecht der Person konnte sich die Polizei noch nicht äußern. Unklar ist auch weiterhin die Ursache des Feuers. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte dazu Polizeisprecherin Ulrike Diener. Hinweise auf die Einwirkung Dritter liegen nach ihren Worten bislang nicht vor. Demnach deutet nach aktuellem Ermittlungsstand nichts auf ein Verbrechen hin. Die Ermittlungen werden im Zentralen Kriminaldienst der PI Halle geführt. Die Feuerwehr war Sonntagmorgen gegen 0.25 Uhr zum Brand eines Sattelschleppers in der Alten Werkstraße alarmiert worden. Dort stand das Führerhaus des Fahrzeugs in Flammen.