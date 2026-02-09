In der Geußnitzer Straße in Zeitz gibt es eine Havarie an einer Trinkwasserleitung.

Zeitz/MZ. - Wegen einer Havarie an einer Trinkwasserleitung ist die Geußnitzer Straße in Zeitz – Bundesstraße 180 – im Bereich zwischen der Einmündung Hainichener Dorfstraße und dem Abzweig Beethovenstraße stadteinwärts gesperrt. Wie das Straßenverkehrsamt des Burgenlandkreises mitteilt, bleibt die Sperrung voraussichtlich bis Freitag, 20. Februar, bestehen. Die Umleitung führt über Hainichener Dorfstraße, Dietrich-Bonhoeffer- und Gleinaer Straße.