Nach Angriff in der Schwarzbiernacht: Wie geht es für Rollstuhlfahrer aus Zeitz weiter?

In der Schwarzbiernacht ist ein Rollstuhlfahrer verletzt worden und musste danach operiert werden. Der junge Mann und sein Begleiter berichten von dem Vorfall.

Zeitz/MZ - Die Flugreise nach Ägypten im September ist schon gebucht, im August will Marcel Schrimpf eigentlich zum Dresdner Stadtfest. Doch dann kam die Schwarzbiernacht auf dem Zeitzer Altmarkt. Eigentlich wollte sich der Rollstuhlfahrer an jenem 11. Juni gemeinsam mit seinen Freunden nur etwas amüsieren. Am Ende der Nacht wird der junge Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt, muss operiert werden und ist dadurch wieder ans Bett gefesselt.