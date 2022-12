Mütter sind fleißig für die Kinder

Weissenborn/MZ - Doreen Neumann freut sich über den neuen, alten Spielplatz in Weißenborn. „Auch wenn der noch nicht so aussieht, wie wir uns das wünschen, aber das wird schon noch“, sagt sie. Zusammen mit Elisabeth Herrling und Andrea Penkwitz hatte sie vor sechs Jahren eine Mutti-Gruppe ins Leben gerufen. „Wir waren alle schwanger zu dem Zeitpunkt, aber unser Spielplatz stand vor dem Aus. Aber wir wollten unseren Kindern doch etwas Schönes bieten“, erinnert sie sich. Der Tüv hatte damals, abgesehen von einer kleinen Wippe, die noch steht, allen Spielgeräten das Ende bescheinigt. „Die waren teilweise aus Holz und untenrum verfault, aber jetzt haben wir wieder schöne, neue Geräte“, so Neumann. Insgesamt 12.429 Euro haben die Muttis dafür in den vergangenen Jahren gesammelt.

