Zeitz/MZ/ANK. - Die Bühne steht, die beheizten Pagodenzelte auch. Und der Wetterbericht sagt am Sonntagmittag weder Regen noch kräftigen Wind für den Abend und den Jahreswechsel voraus. Die Temperaturen sollen deutlich über null Grad liegen. Einer Silvesterparty unter freiem Himmel, mit heißen Getränken, viel Musik und einem Feuerwerk, steht nichts entgegen. In Zeitz lädt die Veranstaltungsagentur Black & White zusammen mit einer Menge Partnern zur Fete auf den Altmarkt ein. Zu erleben ist Partymusik mit Ragged Glee. Zudem legt Thomas Hassel in deren Spielpausen auf. Und der Start ins neue Jahr soll farbenfroh sein, verspricht der Veranstalter. Beginn der Silvesterparty ist 20 Uhr, Karten gibt es noch an der Abendkasse. Zuletzt ist Silvester auf dem Altmarkt groß beim Jahreswechsel 2019/2020 gefeiert worden (Foto).