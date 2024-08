Mit speziellen Programmen entstehen 3D-Modelle am Computer oder werden dort bearbeitet. Dann werden die Daten einem Drucker geliefert und der Druck kann beginnen. So ließ Marcel Paternoga zum Beispiel diese Medusa entstehen. Sie besteht aus mehreren Teilen, die dann zusammengesetzt und bemalt beziehungsweise besprüht worden sind.

Zeitz/MZ. - Marcel Paternoga hat ein Ziel vor Augen: In einem halben, vielleicht auch erst in einem Dreivierteljahr möchte er in der Lage sein, selbst Figuren am Computer zu entwickeln, die er später dreidimensional ausdrucken kann. Damit, so sagt er, könne er dann seiner Fantasie freien Lauf lassen und richtig kreativ werden. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werde er künftig auch versuchen, mit seiner Kunst ein wenig Geld nebenbei zu verdienen. Ein Kleingewerbe werde er auf jeden Fall anmelden.