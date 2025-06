Diskussion im Ascherslebener Stadtrat Entscheidung über Verpackungssteuer in Aschersleben wird vertagt

Kaffeebecher und Co. werden in Aschersleben vorerst nicht teurer. Die Entscheidung über eine Verpackungssteuer wird vertagt. Die Stadt will das Thema aber noch nicht ad acta legen. Wie es nun weitergeht.