Etzoldshain/MZ. - Emelie Göthling strahlt und tätschelt ihr Pferd Bella. Die 19-Jährige aus Etzoldshain in der Elsteraue gewann am Wochenende beim Reit- und Springturnier in Bergisdorf die Kreismeisterschaften U21. „Es grenzt schon an ein Wunder, dass meine Bella so gut über die Hindernisse springt, denn Bella ist ein Friese“, sagt die Reiterin. Friesen wurden zum Ziehen von Kutschen gezüchtet, ihre physische Stärke und Ausdauer machen sie zu guten Kutschpferden. Sie sind vom Körperbau also weniger zum Springen geeignet, haben aber eine sanfte und ruhige Art.

