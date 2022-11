Mit dem Heiligen Martin durch die Stadt

Zeitz/MZ/ank - Zusammen mit zahlreichen Kindern und ihren Familien haben die evangelische und die katholische Kirche in Zeitz am späten Freitagnachmittag das Martinsfest gefeiert. Zunächst wurde in der Michaeliskirche gesungen und es wurde die Geschichte vom Heiligen Martin aufgeführt. Es folgte ein Lampionumzug zum Dom St. Peter und Paul. Wobei es einen Stopp am Marienstift gab. Hoch zu Ross begleitete der Heilige Martin (Ernst Ebenhoch, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Zeitz-Bergisdorf) den Zug, der unter anderem über den Roßmarkt und durch die Kramerstraße führte. Ein geselliges Beisammensein am Lagerfeuer und mit Martinshörnchen schloss sich an