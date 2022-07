Auto wird in Straßengraben geschleudert.

Bei einem Unfall in Kayna kracht ein Pkw in den Straßengraben.

Kayna/MZ - Unfall auf der Straße bei Roda: Ein Pkw-Fahrer hat am Donnerstagmorgen die Gewalt über sein Auto verloren, ist in die Leitplanke gekracht und in den Graben geschleudert worden. Laut Polizei blieb es bei Sachschaden. Der Fahrer sei einem Reh ausgewichen.