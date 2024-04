Im Schlossbahnhof in Ballenstedt wird am Samstag der niederländische Koningsdag gefeiert. Was es damit auf sich hat und wer dazu eingeladen ist.

Ballenstedt/MZ. - Ballenstedt sieht orange: Im Schlossbahnhof wird am Samstag, 27. April, von 10 bis 18 Uhr der niederländische Königstag gefeiert – Koningsdag. Mit Flohmarkt, holländischen Spielen, holländischen Snacks, Poffertjes und viel Orange. Sehr viel Orange. Die Utensilien, die es braucht, um das „spezielle Königstagsgefühl“, das die Bahnhofseigentümer Ingrid Lukens und Edward Vernhout aus ihrer Heimat kennen, in den Harz zu holen, türmen sich bei ihnen zu Hause – angefangen von Fahnen und Wimpeln bis hin zum lebensgroßen Pappaufsteller von König Willem-Alexander.

Ihm zu Ehren wird gefeiert – der 27. ist sein Geburtstag und Nationalfeiertag in den Niederlanden. Vorher, als seine Mutter Beatrix noch Königin war, wurde er als Königinnentag am 30. April begangen. Am Geburtstag ihrer Mutter, der einstigen Königin Juliana. Dass Beatrix das Datum beibehielt, hatte auch praktische Gründe – sie hat im Januar Geburtstag.

Der Königstag „ist immer ein toller Tag“, erzählt Lukens, „alle sind unterwegs, es ist überall was los, es gibt Musik, Tanz, Flohmärkte.“ Ein bisschen wie Stadtfest. Nur eben überall. Alles ist orangefarben geschmückt. Und viele tragen orange. Das wünschen sich die Gastgeber übrigens auch von ihren Gästen am Samstag: Wer in Orange erscheine, bekomme einen Likör, einen Orangenbitter natürlich, sagen sie.

Edward Vernhout mit Eduard Prinz von Anhalt. (Foto: Schlossbahnhof Ballenstedt)

Und auf einem Fernseher werden Live-Bilder aus den Niederlanden zu sehen sein. Denn jedes Jahr besucht der König am Königstag eine andere Gemeinde – das wird übertragen. In diesem Jahr ist er in Emmen, nicht weit von der Grenze zu Deutschland entfernt. Und 2016, also drei Jahre nach seinem Amtsantritt, war er in Zwolle. Dort waren Vernhout und Lukens zu Hause, bevor sie nach Ballenstedt gezogen sind. Da haben sie ihn dann auch gesehen. „Aber da waren noch 30, 40 Meter zwischen uns“, sagt Vernhout. Also nichts mit Händeschütteln. Auch wenn, wie er sagt, ihr König ein König zum Anfassen sei, volksnah, „keiner, der nur im Auto sitzt und winkt“. Manche, also die großen Royal-Fans, erzählt das Paar, warteten mitunter stundenlang, um König Willem-Alexander, Königin Máxima und/oder ihren Töchtern, den Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane, für einen Moment zu begegnen, ihnen die Hand zu geben, mit ihnen ein paar Worte zu wechseln. Und die Hardliner unter ihnen harrten sogar aus, nur, um sie in der Kutsche vorbeifahren zu sehen. Ganz so weit, räumen Lukens und Vernhout ein, würden sie nicht gehen. Dennoch steht die Königsfamilie hoch bei ihnen im Kurs. Lukens findet es immer „spannend anzusehen“, wie die Königin und die Prinzessinnen gekleidet seien. Und Vernhout, der träumt von was ganz anderem: „Klar, wäre es schön, wenn Willem-Alexander hier auch mal vorbeikommen würde“, sagt er. Zu gern würde er ihm ein Heineken und die typisch holländischen Frikandellen servieren.

Willem-Alexander wäre nicht der erste Blaublüter, der im Schlossbahnhof einkehrt. Schon mehrfach war Eduard Prinz von Anhalt, Oberhaupt des Hauses Askanien, in der Brasserie „Gleis 1“ zu Gast, zuletzt Anfang des Monats. „Da sind wir jedes Mal total geehrt“, sagt Vernhout. Nach einer Portion Rinderkroketten mit Pommes und einem Foto mit dem Gastgeber zog er weiter. Aber nicht, ohne vorher zum Königstag eingeladen worden zu sein.