Zeitz/MZ. - Der Besuch des Zeitzer Naether-Sommerbades in der Freiligrathstraße ist ab dieser Saison noch sicherer. Denn die Ortsgruppe Zeitz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), von der das Bad-Team vor allem an Wochenenden regelmäßig unterstützt wird, kann im Ernstfall jetzt ein etwa 2,50 Meter langes Rettungsboard zum Einsatz bringen. Damit, so DLRG-Ausbilder Rico Fiedler, könne man jemanden, der im Wasser Hilfe brauche, noch schneller als bisher erreichen und noch effektiver retten.

Mibrag-Spende bringt Gewinn an Sicherheit in Zeitz

Im Ernstfall würde das neue Board im großen Schwimmbecken zum Einsatz kommen. Wie Fiedler sagt, können Retter praktisch mit dem Board ins Wasser gehen und den dabei entstehenden Schwung nutzen, um bis zu der Person zu gleiten, die in Not geraten ist. Das Board ist eine Spende des heimischen Energieunternehmens Mibrag, das im vergangenen Jahr traditionell Weihnachtsspenden ausgereicht habe.

Willem Keuper ließ sich vom kühlen Wasser nicht abschrecken. FotO: T. Gerbank

Zwar strahlte Samstagvormittag über Zeitz die Sonne, aber weder Luft- noch Wassertemperatur lockten die Mitglieder der Zeitzer DLRG-Gruppe beim sonnabendlichen Training ins Wasser. So war Theorie angesagt und sie beschäftigten sich mit möglichen Gefahrenquellen, auf die sie bei der Überwachung des Badebetriebes besonders achtgeben wollen. Das sind zum Beispiel die Rutsche, der Strömungskanal und der Bereich des Sprungturms. Denn dort sei die Wahrscheinlichkeit von Unfällen, zum Beispiel aufgrund von Fehlverhalten von Badegästen, am höchsten, auch wenn sie insgesamt gering sei.

Arian (l.) und Lara wollten Samstag unbedingt ins Wasser. Foto: T. Gerbank

Willelm Keuper aus Wetterzeube hatte derweil das sogenannte Sportbecken für sich allein. Der 43-Jährige zog seine Bahnen im etwa 16 Grad frischen Wasser. „Wenn man einmal drin ist, dann geht’s“, stellte er zufrieden fest. Das meinten auch Arian (7) und Lara (6) aus Hohenmölsen. Die beiden Kinder sind bereits Mitglied in der DLRG und wollten Samstag unbedingt ins klare Schwimmbadwasser – allerdings schützten sie sich mit Neoprenanzügen.

Wer will kann zum DLRG-Training in Zeitz kommen

Die DLRG Zeitz trifft sich samstags ab 10.30 Uhr im Bad, wer dazukommen möchte, ist willkommen.