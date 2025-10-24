Zeitz/MZ/and. - Die Stadt Zeitz wird Geld aus ihrem Anteil am Sondervermögen offensichtlich in jedem Fall für die städtischen Schulen nutzen. Von den insgesamt 500 Milliarden Euro vom Bund gehen jeweils 100 Milliarden an die Länder und in das Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“. Von den Ländermitteln fließt die ziemlich groß erscheinende Summe von 2,61 Milliarden Euro nach Sachsen-Anhalt. Zeitz erhält immerhin 12,37 Millionen Euro davon.

Nun sollen in jedem Fall geeignete Schattenspender in den Schulen davon finanziert werden. Das war eine der Ideen zur Verwendung, die sofort stand und nicht infrage gestellt wurde. Es gibt auch einen entsprechenden Stadtratsbeschluss dazu. Denn die Probleme sind in nahezu allen Schulen groß. Extrem war es im letzten Sommer in Nonnewitz durch die ungehindert durch die Fenster scheinende Sonne.

Entsprechende Zuarbeiten aus dem Sachgebiet Gebäude- und Flächenmanagement sind nach Aussagen von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in Arbeit. „Nach Zuarbeit der Maße erfolgen eine Kostenrecherche, die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses und eine Angebotsabfrage durch den Fachbereich“, so Thieme. Eingesetzt werden soll das Geld auch zur Ausstattung von Schulen, Kitas und kommunalen Gebäuden mit Photovoltaik und Speichermöglichkeiten, „gerne auch für den Austausch von Heizungsanlagen, um hier zu Energie- und damit nachhaltigen Kosteneinsparungen zugunsten des städtischen Haushalts zu kommen“.