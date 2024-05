Auf der grünen Insel am alten Krankenhaus in Zeitz hat sich einiges getan. Und im Mai sollen auch noch neue Bänke hinzukommen. Was die Zeitzer beim Bürgerpicknick entdecken können.

Zeitz/MZ. - Es hat sich viel getan auf der Streuobstwiese am alten Krankenhaus an der Röntgenstraße in Zeitz. Und das Beste daran: Es ist sehr gut sichtbar. Die jungen Bäume, die gepflanzt wurden, fallen Spaziergängern und Autofahrern sofort ins Auge. „Hier wird nicht nur geredet, eine Arbeitsgruppe oder ein Projektbüro gegründet, sondern hier passiert was“, schrieb Uta Schumann in einer Mail. „Was man sieht als normaler Mensch. Das ist toll.“