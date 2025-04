Alttröglitz/MZ. - Mehr als 900 Unterschriften haben die Organisatorinnen des Frauen-Flohmarktes für den Erhalt des Kultur- umd Kongresszentrums Alttröglitz in den letzten Tagen bereits zusammengetragen. Ihr Flohmarkt findet ebenfalls dort statt. Sie fordern den Erhalt des Hyzet-Klubhauses in der Elteraue. Denn aktuell ist noch nicht klar, wie es am Jahresende mit der Einrichtung weitergehen soll. Dann nämlich geht Klubhaus-Chef Klaus-Dieter Deuser mit 70 Jahren in den wohl verdienten Ruhestand.

