Rolf Hausch aus Tröglitz hat sich seit fast 50 Jahren dem Naturschutz verschrieben. Er päppelt junge Vögel wieder auf und lehrt ihnen das Fliegen. Wie es dazu kam.

Ziehvater für Mauersegler, der aus dem Nest gefallen ist

Rolf Hausch hat ein Herz für Vögel und kümmert sich derzeit um einen gefundenen Mauersegler. Er füttert ihn mit Grillen.

Tröglitz/MZ. - Er ist klein, passt in eine Hand und wiegt nur 23 Gramm. Rolf Hausch päppelt gerade einen winzigen Mauersegler auf. „Er wurde in Teuchern gefunden und zu mir gebracht“, erzählt Rolf Hausch. Der kleine Mauersegler kann noch nicht fliegen. Hausch hat ihn in ein Körbchen gesetzt, zugedeckt und füttert ihn mit Grillen. Es ist bereits der 15. Mauersegler, den er in Obhut nimmt.