Deutsche Bahn liegt in Zeitz im Plan Mammutprojekt der DB: Drei neue Brücken und ein Schuttberg in Zeitz - welche Dimension der Bau hat
Dort, wo der Zangenberger Tunnel stand, stehen jetzt drei neue Bahnbrücken. Noch im Oktober fahren die Züge nach Leipzig und Weißenfels darüber. Welche Massen bewegt wurden.
17.10.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Wie sah das eigentlich mit dem 100 Meter langen Bahntunnel in Zangenberg aus? An seiner Stelle erheben sich jetzt drei lichte, moderne Brückenbauwerke. Eines war bereits im Juni eingeschoben worden. Die beiden anderen waren in dieser Woche dran. Das Mammutprojekt der Deutschen Bahn neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu.