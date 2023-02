Zeitz/MZ/ank - Die Zeitzer Polizei ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung. Und sie sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Der Fall hat sich nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr im Zeitzer Bahnhof zugetragen. Ein 15 Jahre altes Mädchen sei von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und an der Hand verletzt worden, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis. Der mutmaßliche Täter, so hieß es auf Nachfrage, sei in Richtung der Gleise geflüchtet. Nach Angaben des Opfers, so die Polizei auf eine weitere Nachfrage der MZ, könnte der Mann osteuropäischer Herkunft sein. Das Opfer habe gegenüber der Polizei zudem ausgesagt, dass ihm von Passanten geholfen worden sei. Genau diese Passanten werden nun als mögliche Zeugen gesucht und gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sagte Reviersprecher Thomas Ortmann.

Das Geschehen im Zeitzer Bahnhof wurde am Donnerstag im sozialen Netzwerk Facebook in einer lokalen Gruppe heftig diskutiert. Diskussionsteilnehmer hatten am Mittwoch nach eigenen Aussagen „Polizei und Spurensicherung“ am Zeitzer Bahnhof beobachtet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels zu melden, Telefon 03443/28 22 93. Das Revierkommissariat der Polizei in Zeitz am Schützenplatz ist über die Rufnummer 03441/63 40 erreichbar.