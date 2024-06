Der SV Motor feiert an diesem Wochenende sein 75-jähriges Bestehen.

An diesem Wochenende erwartet der SV Motor Zeitz die Kicker von Lok Leipzig.

Zeitz/MZ. - Am vergangenen Wochenende hat der 1. FC Zeitz gerade erst sein 30-jähriges Bestehen gefeiert, da begeht am kommenden Wochenende gleich der nächste Fußballverein der Elsterstadt ein Jubiläum.

Und zu seinem 75-jährigen Bestehen hat sich der Kreisligist SV Motor Zeitz einen ganz besonderen Gast in das Rudolf-Puschendorf-Stadion eingeladen. Denn niemand Geringeres als der Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig wird sich am kommenden Sonnabend, 22. Juni, dort die Ehre geben.

Und da es bereits Anfang Juli für die Messestädter wieder in die Saison in der vierthöchsten deutschen Fußballklasse geht, werden diese auch mit voller Kapelle antreten und den Auftritt als Testspiel sehen.

„Wir freuen uns sehr über den Auftritt dieses Kultvereins, zumal unsere zweite Mannschaft aus der Kreisklasse das Vorspiel gegen die Zweite von Lok bestreiten wird“, sagt Alexander Hamal, im Vorstand des SV Motor der Werbewart.

Das Spiel der Zeitzer Reserve gegen die Leipziger Reserve aus der 1. Kreisklasse wird um 12.30 Uhr angepfiffen. Um 15 Uhr folgt der große Höhepunkt gegen den Nachfolger des ersten Deutschen Meisters VfB Leipzig.

„In der Halbzeitpause haben wir noch einen besonderen Auftritt vom BalkonUltra“, so Hamal. Dieser Edelfan sei sehr beliebt in den sozialen Medien und habe schon Ballermann-Auftritte mit Icke Hüftgold gehabt.

Alexander Hamal macht darauf aufmerksam, dass die Zufahrt zum Puschendorf-Stadion ausschließlich über die Geußnitzer Straße führt. Der Eintritt an dem Sonnabend beträgt zehn Euro, im Vorverkauf gibt es die Karten unter anderem in Zeitz bei B-Stone oder im Lottoladen am Platz der deutschen Einheit dagegen schon für acht Euro.

Das Fest-Wochenende hat aber noch mehr zu bieten. Bereits am Freitag, 21. Juni, wird es ein Spaßspiel der Alten Herren des SV Motor Zeitz gegen eine Mannschaft mit Rettungskräften geben.

Und am Sonntag, 23. Juni freuen sich die C- und D-Junioren-Fußballer auf viele Zuschauer. Dazu werden die Volleyballer ihren gerade errichteten Beach-Platz mit einem kleinen Turnier einweihen.

Für die Unterhaltung der Kinder ist mit Hüpfburg, Schminken und Turnen gesorgt. Zu Gast wird auch die Freiwillige Feuerwehr sein.