  4. Stadtfest Aken: Hitlergruß und Pfefferspray-Attacke: Rechtsextreme Störenfriede verderben die Feierlaune in Aken

Der Akener Verein „Wir mit Dir“ beklagt mehrere Vorfälle am Rande des Stadtfestes. Akens Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn (parteilos) verurteilt Attacken und Einschüchterungen aufs Schärfste. Wie es nun weiter geht.

Von Karl Ebert Aktualisiert: 20.08.2025, 11:36
Während die Menschen auf dem Markt gefeiert haben, waren Rechtsextremisten in den Nebenstraßen unterwegs.
Während die Menschen auf dem Markt gefeiert haben, waren Rechtsextremisten in den Nebenstraßen unterwegs. Foto: Ute Nicklisch

Aken/MZ. - Aken hat zum mittlerweile 29. Mal ein berauschendes Stadtfest gefeiert – mit vielen Schaustellern, mit noch mehr Vereinen und vor allem mit noch mehr Besuchern als in den Vorjahren, weil es eine große Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus besitzt.