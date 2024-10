Langes Wochenende der Bibliotheken wird von der Zeitzer Bibliotheksinitiative organisiert. Was geboten wird.

Literatur gibt es in Zeitz und Droyßig per Film und Lesung

Im Brühl-Cinema in Zeitz findet auch eine Veranstaltung zu den Landesliteraturtagen statt.

Zeitz/MZ. - In der Stadt der Bibliotheken, wie Zeitz gern genannt wird, ist zu den Landesliteraturtagen Sachsen-Anhalt 2024 in das alljährliche „Lange Wochenende der Bibliotheken“ eingeladen.

Am Samstag, 19. Oktober, hält das Programm mit dem „Literarischen Film“ ein ganz besonderes Format bereit, macht Kristina Schwarz von den Vereinigten Domstiftern neugierig. Im Brühl-Cinema wird um 15 Uhr die Verfilmung des Romans „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ von Daniela Krien gezeigt.

Buch von Daniela Krien verfilmt

Die Autorin Daniela Krien, aufgewachsen in Jena und im Vogtland, lebt heute in Leipzig. „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ war ihr erstes Buch. Die Verfilmung erlebte im Februar 2023 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele Berlin ihre Premiere. Moderiert wird die Veranstaltung von Lion Hartmann, Kulturmanager des Burgenlandkreises. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung in Zeitz ist frei, betont Schwarz.

Ralph Knobelsdorf liest in der Schlosskirche Droyßig. Foto: Vereinigte Domstifter/Peter Paul Lorenz

Um 20 Uhr wird es dann an diesem 19. Oktober in der Schlosskirche Droyßig kriminell: Autor Ralph Knobelsdorf stellt hier seinen Roman „Der Mann im Fenster“ vor, den dritten und bisher unveröffentlichten Teil seiner Reihe um Kriminalkommissar Wilhelm von der Heyden, der in Berlin im Jahr 1859 auf Täterjagd geht.

HIstorischer Krimi

Ralph Knobelsdorf, Jahrgang 1967, wurde in Löbau/Sachsen geboren und lebt heute in Erfurt. Mit „Des Kummers Nacht“ legt er sein Debüt als Autor historischer Kriminalromane vor. Moderiert wird die Lesung von Margarete von Schwarzkopf, die unter anderem als Feuilletonredakteurin bei der Tageszeitung Die Welt und als Redakteurin für Literatur und Film beim Norddeutschen Rundfunk arbeitete und seit 2014 freie Journalistin, Autorin und Moderatorin ist, so Kristina Schwarz.