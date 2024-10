Die Zeitzer Bibliotheksinitiative lädt zu Literatur und mehr ein. Was am 18. Oktober alles angeboten wird.

Zeitz/MZ. - Die Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt 2024 finden seit dem 26. September und noch bis zum 26. Oktober unter Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff (CDU) erstmals an vier verschiedenen Orten statt. Und das sind: das Literaturhaus Magdeburg, das Literaturhaus Halle, die Zeitzer Bibliotheksinitiative und die Hansestadt Osterburg.

An den Veranstaltungsorten werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu zahlreichen Veranstaltungen, darunter Lesungen, literarische Spaziergänge, Schreibwerkstätten und Diskussionsrunden begrüßt. Unter dem Motto „Flussauf, flussab: Strömungen derLiteratur in Sachsen-Anhalt“ sind neben deutschlandweit und international bekannten Persönlichkeiten der Gegenwartsliteratur, vor allem Autorinnen und Autoren aus Sachsen-Anhalt zu erleben. Das erläutert Kristina Schwarz, Pressesprecherin der Vereinigten Domstifter im Namen der Zeitzer Bibliotheksinitiative.

Der Zeitzer Wissensspeicher

Der Zusammenschluss der Einrichtungen ist etwas Besonderes in der Bibliothekenlandschaft. Im September 2019 haben sich acht Bibliotheken auf Initiative der Domstifter zu einer informellen Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden: der Zeitzer Bibliotheksinitiative. Dazu gehören die Stiftsbibliothek der Vereinigten Domstifter zur Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz im Torhaus der Moritzburg, die Ernst-Ortlepp-Bibliothek im Schloss, die Bibliothek des Zeitzer Stadtarchivs, die Zeitzer Stadtbibliothek „Martin Luther“ am Michaeliskirchhof, die Lutheridenbibliothek im Torhaus, die Bibliothek des Klosters Bosau in der Landesschule Pforta und die Philatelistische Bibliothek (Auf dem Schlagstück 11).

„In der Stadt der Bibliotheken webt die Zeitzer Bibliotheksinitiative ihren Beitrag zu den Landesliteraturtagen Sachsen-Anhalt 2024 in das alljährliche Lange Wochenende der Bibliotheken vom 18. bis 21. Oktober, ein“, so Schwarz. „In diesem Rahmen wird unter anderem Thomas Kunst mit der Autorenlesung ,Zandschower Kliniken und mehr’ am Freitag, 18. Oktober, in der Zeitzer Kirche St. Michaelis zu erleben sein.“ Tickets gibt es auf der Internetseite der Vereinigten Domstifter.

Stephan Krawczyk und Thomas Kunst

Am 18. Oktober finden folgende Veranstaltungen in Zeitz statt: 9.30 Uhr: Wilhelm Bartsch und Wolfgang Hilbig – Dialog zweier Autoren In Zusammenarbeit mit den CJD Christopherusschulen Droyßig im Schloss Droyßig, Eintritt frei; 10 Uhr: Renald der Ritter - Lesung von und mit Gundula Ihlefeldt in der Stadtbibliothek (geschlossene Veranstaltung), 11 Uhr: Das Muschelgewand - Lesung mit Renate Sattler für die Berufsbildenden Schulen in Zeitz (geschlossene Veranstaltung), 16 Uhr: Lebensfreu.de – Literarisches Konzert mit Stephan Krawczyk im Kunst- und Museumspädagogischens Zentrum Johannes Lebek, Eintritt frei; 19 Uhr: „Zandschower Klinken und mehr…“ Lesung mit Thomas Kunst in der Michaeliskirche, Eintritt im Vorverkauf zehn, ermäßigt sieben Euro, Abendkasse elf, ermäßigt acht Euro