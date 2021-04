Die Wissensspeicher: Warum sich acht Bibliotheken zusammenschließen

Im September 2019 haben sich auf Initiative der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz acht Bibliotheken zu einer informellen Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden. Die Zeitzer Bibliotheksinitiative wurde gegründet. In dem einen Jahr des Bestehens der Initiative wurde nach Aussage der Koordinatorin der Initiative, Margarete Schweizer aus Köln, bereits viel erreicht: Es entstand ein Flyer, in dem die Initiative selbst, die Bibliotheken und Kooperationspartner vorgestellt werden. Der Flyer bietet eine Übersicht über die Vielfalt der Bibliotheken in Zeitz und die Angebote, die sie vorhalten. Außerdem entstanden weitere Werbemittel und es wurde eine gemeinsame Pressearbeit gestartet. Finanziert wird die Zeitzer Bibliotheksinitiative unter anderen durch die Unterstützung von Ehrendomherrn Ernst-Albert Naether und Dr. Georg und Gloria Holzey.

Schweizer spricht von der „überraschenden Erkenntnis, dass es an diesem Ort acht wichtige, bedeutende, zum großen Teil historische Bibliotheken gibt“, über deren Existenz man in der Öffentlichkeit wenig wisse. Die Initiative möchte deshalb gemeinsam für die Bibliotheken und ihre Aktivitäten werben, aber auch „Brücken bauen zwischen den Bibliotheken“. Auch Kinder und Jugendliche sollen mit innovativer pädagogischer Arbeit angesprochen werden. Nicht zuletzt deshalb pflegt man eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Museumspädagogischen Zentrum Johannes Lebek. Von der mittelalterlichen bischöflichen Büchersammlung bis zur modernen Stadtbibliothek: Alles das findet sich in den acht Bibliotheken in Zeitz und Schulpforte. Und das sind sie:

1. Die Stiftsbibliothek der Domstifter im Torhaus Moritzburg

Die wohl bekannteste und bedeutendste Bibliothek in Zeitz ist die Stiftsbibliothek der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz. Sie befindet sich im Torhaus von Schloss Moritzburg und ist Dienstag und Donnerstag 10 bis 16 Uhr, bei Führungen und Veranstaltungen geöffnet und auf Anfrage.

››Kontakt Telefon: 03445/2301133, fuehrung@naumburger-dom.de

2. Die Pfarrbibliothek in der Michaeliskirche

Bedeutende historische Schätze finden sich auch in der Pfarrbibliothek St. Michael der Evangelischen Kirchengemeinde Zeitz in der Michaeliskirche. Geöffnet ist zu Veranstaltungen, Führungen und auf Anfrage.

››Kontakt: Telefon 03441/213681, buero@kirche-zeitz.de

3. Die Ernst-Ortlepp-Bibliothek im Schlossmuseum

Die Museumsbibliothek der Stadt Zeitz trägt nicht zufällig den Namen Ernst Ortlepp. Der Droyßiger Dichter ist ein Sammlungsschwerpunkt neben Stadt -und Regionalgeschichte. Geöffnet ist Montag und Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr nach telefonischer Absprache.

››Kontakt: 03441/212546, moritzburg@stadt-zeitz.de

4. Die Bibliothek des Zeitzer Stadtarchivs

Die Bibliothek des Zeitzer Stadtarchivs in Trägerschaft der Stadt Zeitz befindet sich noch im Schlosskomplex (Umzug in Zekiwa-Immobilie geplant) und kann auf Anfrage im Rahmen der Archivnutzung genutzt werden. Geöffnet Montag 9 bis 12, Dienstag 9 bis 12, und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag dito, aber nur bis 16 Uhr.

››Kontakt: Telefon: 03441/212054, stadtarchiv@stadt-zeitz.de

5. Die Stadtbibliothek „Martin Luther“ Zeitz

Die Stadtbibliothek „Martin Luther“ ist die einzige öffentliche und zu den Öffnungszeiten frei zugängliche Bibliothek zum Entleihen von Büchern und Medien im Verbund und ein Fundus für alle Altersgruppen in Zeitz. Zurzeit geöffnet Montag, Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Dienstag, Freitag 14 bis 18 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat 10 bis 12 Uhr.

››Kontakt: Telefon 03441/212176, stadtbibliothek@stadt-zeitz.de

6. Die Bibliothek der Lutheriden-Vereinigung

Bibliothek und Archiv der Lutheriden Vereinigung befinden sich im Torhaus von Schloss Moritzburg. Geöffnet ist zu Besuch und Nutzung Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr sowie nach Absprache.

››Kontakt: Telefon 03441/6857150,

bibliothek@lutheriden.de

7. Die Bibliothek des Klosters Bosau

Archiv und Bibliothek der Landesschule Pforta mit Teilbestand Kloster Bosau befinden sich in Trägerschaft des Landes Sachsen-Anhalt. Nutzung und Führungen nur nach Anmeldung.

››Kontakt: Telefon 034463/35110, bibliothek@landesschule-pforta.de

8. Die Philatelistische Bibliothek

Die Mitteldeutsche Phila-Bibliothek Hans Grünewald Zeitz in Trägerschaft des Vereins für Briefmarkenkunde Zeitz von 1880 befindet sich Auf dem Schlagstück 11 und kann jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 18 bis 21 Uhr und nach Absprache benutzt werden. Ausleihe ist möglich.

››Kontakt: Telefon 03441/250061, mohutz@hotmail.de

Am Freitag, 23. Oktober, findet eine große Auftaktveranstaltung der Bibliotheksinitiative im Capitol in Zeitz statt, am Samstag, 24. Oktober, 10 bis 16 Uhr ist der Tag der offenen Bibliotheken. Die Bibliotheken werden ihre Schätze zeigen und laden zum Entdecken, zu Vorträgen, Workshops, Ausstellungen und natürlich zu Lesungen ein. Alle interessierten Besucher, die an diesem Tag mindestens drei der Bibliotheken besuchen, erhalten als Erinnerung ein kleines Geschenk. (mz)