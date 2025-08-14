Am Mittwochvormittag geht es im Coworking-Space am Zeitzer Roßmarkt um Heimatgeschichte und aktuelle Probleme in der Stadt. Was Leser mitbrachten.

Leser treffen die MZ vor Ort im Coworking-Space in der Zeitzer Innenstadt: Was sie erzählen - und mitbringen

Heimatgeschichte war wieder ein Thema beim MZ-vor-Ort-Termin am Mittwoch im Coworking-Space in der Zeitzer Innenstadt.

Zeitz/MZ. - „Schön, dass die MZ hier vor Ort ist!“ Das sagte nicht nur Holger Krüger. Der ehemalige Zeitzer war schon vor dem offiziellen Start des MZ-vor-Ort-Termins im WOW – Coworking-Space – am Roßmarkt in Zeitz vorbeigekommen. Er wollte nämlich an diesem Morgen wieder nach Stuttgart fahren. „Aber nicht, ohne einfach mal persönlich Danke zu sagen, dass mich die Zeitung aus meiner Heimatstadt immer auf dem Laufenden hält.“