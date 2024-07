Vanille war gestern. Die Bäckerei Kunze in Kayna bietet ganz besondere Erfrischungen an.

Kayna/MZ. - Eine „verführerische Vielfalt und Genuss aus Meisterhand seit 1933“ verspricht das Schild über der Bäckerei Kunze Am Markt 7 in Kayna. 60 Gramm pro Kugel für 1,40 Euro. Erdbeere, Vanille, Schoko und Co. lassen das Wasser bereits beim Anblick im Munde zusammenlaufen. Was eher nicht ausgefallen klingt, lässt sich von Schoko-Chili-Eis, Bier-Eis und Rehleber-Eis, was manchmal angeboten wird, übertrumpfen.