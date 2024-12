Bombenangriff auf Brabag und Zeitz Leben im Krieg: Sirenengeheul verbreitete am 30. November 1944 Angst und Schrecken in Zeitz

Als sogenannter Totalschaden gingen 36 Gebäude nach dem Bombenangriff am 30. November 1944 in die Statistik ein, und 224 Wohnungen waren in Zeitz zerstört. Wie die Zeitzer lebten.