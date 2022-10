Laster ramponiert Schranke

An der Zuckerfabrik schließt die Schranke des Bahnübergangs nicht.

Zeitz/MZ/ank - Besondere Vorsicht und Rücksichtnahme sind derzeit am Bahnübergang nahe der Zeitzer Zuckerfabrik notwendig. Die Schranke schließt nicht. Ursache ist ein Verkehrsunfall, der sich Donnerstagmorgen ereignet hat. Laut Polizei ist die Schranke von einem Lkw beschädigt worden. Der sei im zähfließenden Verkehr auf dem Bahnübergang stehengeblieben. In diesem Moment habe sich die Schranke geschlossen. Um einen Zusammenstoß mit einem Zug zu vermeiden, habe der Lkw-Fahrer entschieden, mit seinem Truck von der Trasse zu fahren. Dabei habe er den Schrankenbaum beschädigt. Auch die Lichtzeichen am Übergang funktionieren nicht.