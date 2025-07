Droyssig/Goldschau/MZ. - Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, sang einst Schlagerbarde Udo Jürgens. Für den Goldschauer Hans-Peter Binder steckt viel Wahres in dieser Liedzeile. Denn für den 66-jährigen Pädagogen hat sich mit dem Start in die Sommerferien so einiges im Leben verändert. Nach 45 Berufsjahren kann der langjährige Leiter der Grundschule Droyßig jetzt seinen Ruhestand genießen.

