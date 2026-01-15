Drei Züchter aus dem Rassegeflügelzuchtverein Langendorf wurden mit ihren Spanier-Tauben in Leipzig Deutscher Meister. Wo in der Region man die Tiere bald bewundern kann und was die Züchter an dem Hobby motiviert.

Die schönsten Tauben Deutschlands kommen aus Langendorf: Hier kann man sie bewundern

Falk Becker aus Staschwitz züchtet Tauben und wurde mit seinen Spaniern im Dezember 2025 Deutscher Meister in Leipzig.

Staschwitz/MZ. - In lauwarmen Wasser baden, Füße waschen, Ringe putzen, den Augenring abtupfen, und dann geht es ab zur Rassegeflügelausstellung nach Könderitz. Falk Becker ist ein Experte in Fragen der Taubenzucht. Im Dezember wurde er bei der Deutschen Meisterschaft in Leipzig mit seinen Tauben Deutscher Meister.