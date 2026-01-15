Die imposante Kastanie auf dem Allstedter Bäckerplatz soll demnächst gefällt werden. Für einen Ersatz sind schon die ersten Spenden eingegangen.

Alte Kastanie am Bäckerplatz fällt - Allstedt sammelt für einen großen neuen Baum

Die imposante Kastanie auf dem Allstedter Bäckerplatz spendete auch beim Mohnkuchen-Event 2024 Schatten.

Allstedt/MZ. - Sie ist einer der imposantesten Bäume in der Allstedter Innenstadt - die alte Rosskastanie auf dem Bäckerplatz. Ihre gewaltige Krone spendete in vielen Sommern Schatten und die runde Bank am Fuß des Stamms lud zum Verweilen ein.