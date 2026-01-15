weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Nicht mehr zu retten: Alte Kastanie am Bäckerplatz fällt - Allstedt sammelt für einen großen neuen Baum

Nicht mehr zu retten Alte Kastanie am Bäckerplatz fällt - Allstedt sammelt für einen großen neuen Baum

Die imposante Kastanie auf dem Allstedter Bäckerplatz soll demnächst gefällt werden. Für einen Ersatz sind schon die ersten Spenden eingegangen.

Von Grit Pommer 15.01.2026, 14:58
Die imposante Kastanie auf dem Allstedter Bäckerplatz spendete auch beim Mohnkuchen-Event 2024 Schatten.
Die imposante Kastanie auf dem Allstedter Bäckerplatz spendete auch beim Mohnkuchen-Event 2024 Schatten. Foto: G. Pommer

Allstedt/MZ. - Sie ist einer der imposantesten Bäume in der Allstedter Innenstadt - die alte Rosskastanie auf dem Bäckerplatz. Ihre gewaltige Krone spendete in vielen Sommern Schatten und die runde Bank am Fuß des Stamms lud zum Verweilen ein.