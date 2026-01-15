Der Rohbau des künftigen Funktionsgebäudes am Reudener Festplatz ist fertig. Die freiwilligen Akteure haben bereits mit dem Innenausbau begonnen. Bei der Finanzierung geht man ungewöhnliche Wege. Doch wozu wird der Neubau dienen?

Im Inneren des Gebäudes sind die Ständerwände bereits gesetzt. In diesem Jahr soll das Haus fertig werden.

Reuden/MZ. - Der Festplatz von Reuden soll noch in diesem Jahr um eine Attraktion reicher sein. Das seit 2024 am Teich in Eigenregie entstehende Funktionsgebäude nimmt Formen an. Inzwischen steht bereits der Rohbau. Und auch im Inneren sind die freiwilligen Akteure aus dem Ortsteil um Marco Schilling, Gunter Schilling und Ortsbürgermeister Imre Starke (Gemeinsam für Reuden) schon weit vorangekommen.