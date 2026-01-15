Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ernst-Zindel-Straße im Dessauer Westen ist ein 87-jähriger Mann Opfer von Betrügern geworden.

Der Senior wurde am Dienstag, 13. Januar, gegen 16.30 Uhr von einer Frau angesprochen und um eine Spende in Höhe von fünf Euro gebeten. Als der Mann seine Geldbörse öffnete, war seine Geldkarte ersichtlich, worauf ihn die Frau bat, die Spende mit dieser Geldkarte zu zahlen. Im Anschluss hielt sie dem 87-Jährigen ein Kartenlesegerät vor, an das er seine Geldkarte hielt und den Zahlvorgang mit seiner Pin abschloss.

Am Abend musste der Mann bei der Kontrolle seiner Kontoauszüge feststellen, dass durch die unbekannten Täter ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro abgebucht wurde. Der Dessauer ließ umgehend sein Konto sperren und erstattete im Polizeirevier Dessau-Roßlau Strafanzeige wegen Betrugs.