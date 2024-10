Ein 23-Jähriger hat versucht, in einer Zeitzer Drogerie zu stehlen.

Ladendetektiv in Zeitz stoppt Dieb – Polizei findet gestohlene Ware und Pfefferspray

Die Polizei fand in den Taschen eines Ladendiebes in Zeitz Pfefferspray.

Zeitz/MZ - Der Ladendetektiv einer Drogerie in Zeitz hat am Dienstag einen Ladendieb gestellt. Laut Polizei wurde der 23-jährige Tatverdächtige von herbeigerufenen Beamten identifiziert und durchsucht. Dabei sei neben dem Diebesgut auch ein verbotenes Pfefferspray in seinen Taschen gefunden worden. Gegen den Mann ermittele die Kriminalpolizei nun wegen Diebstahls mit Waffen.