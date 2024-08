Der 1. FC Zeitz will sich mit einem Wirtschaftsbeirat professioneller aufstellen. Dieser soll dann auch die clubeigene Stadiongesellschaft unterstützen. Wer schon alles Interesse hat.

Künftig Konzerte und Länderspiele im Stadion in Zeitz?

Blick aus der Vogelperspektive auf das Thälmannstadion in Zeitz. Es ist von viel Grün umgeben.

Zeitz/MZ. - „Es geht dabei nicht in erster Linie darum, dass wir mehr Geld generieren, sondern um Arbeitsstellen für unsere Spieler und unseren Nachwuchs. So können wir die vielleicht länger an uns binden“, sagte Uwe Kraneis jetzt bei einem Treffen mit Interessierten für einen möglichen Wirtschaftsbeirat beim 1. Fußballclub Zeitz. Das Vorstandsmitglied für den Bereich Wirtschaft hatte im Vorfeld des Landesligaspiels gegen den SSC Weißenfels II (3:0) dazu eingeladen. Und immerhin waren mit Jens Freyer von der Volksbank und dem Fachbereichsleiter Technik der Stadt Zeitz Marcel Knabe zwei Interessenten gekommen.