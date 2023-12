Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - So langsam kommt Bewegung in das Thema Überdachung des Ernst-Thälmann-Stadions in Zeitz. Die deutsche Niederlassung des japanischen Unternehmens WQ Inc. in Alttröglitz hat jetzt einen ersten Planentwurf erstellt. Darin enthalten ist auch eine erste Kostenschätzung. Demnach sollen nach aktuellem Stand rund 1,75 Millionen Euro in eine Rundumüberdachung investiert werden. Auf dieser sollen Photovoltaikanlagen installiert werden.