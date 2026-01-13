In Tröglitz treffen sich Männer, um an alten Ost-Mopeds zu basteln und zu schrauben. Vor 27 Jahren gründeten sie einen gemeinsamen Moped-Klub. Was sie in diesem Jahr geplant haben.

Diese vier Männer gehören zum Moped-Club SR 2 in Tröglitz: Thomas Körner, Ralf Hendreich, Roman Mechsner und Willibald Freitag (von links).

Tröglitz/MZ. - Ein beißender Geruch von Benzingemisch liegt in der Luft, Motoren knattern, Männer fachsimpeln in der Garage. In Tröglitz treffen sich regelmäßig Gleichgesinnte, um an ihren Mopeds zu schrauben, zu plaudern und das neue Jahr zu planen: Die Rede ist von den SR 2-Freunden in Tröglitz. „In diesem Jahr haben wir eine große Tour vor. Wir fahren im September mit mehreren Transportern alle zusammen an den Gardasee, dort laden wir unsere Mopeds ab und wollen in zwei Tagestouren mit den SR2 den See umrunden“, erzählt Thomas Körner. Immerhin 155 Kilometer an zwei Tagen, so ist der Plan.