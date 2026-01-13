Am Ascherslebener Bahnhof sind Vandalismus und Beschädigungen immer wieder ein Ärgernis. Jetzt sind es großflächige Schmierereien am Gebäude und eine seit Monaten zerstörte Anzeigetafel.

Graffiti und Totalschaden: Wieder Probleme im Bereich des Ascherslebener Bahnhofs

An der Seite des Ascherslebener Bahnhofsgebäudes wurde von sogenannten FCM-Fans mal wieder großflächig gesprayt.

Aschersleben/MZ - Der Bereich rund um den Ascherslebener Bahnhof bleibt ein Problemfall. Neben dem alltäglichen, achtlos weggeworfenen Müll und verschmutzten Flächen sorgt erneut Sachbeschädigung für Schlagzeilen. Auch in den sozialen Medien wie Facebook wird über das neueste Ärgernis diskutiert: Am Gebäude der Deutschen Bahn direkt am Busbahnhof ist seit Jahresbeginn ein großflächiges Graffiti mit der Aufschrift FCM zu sehen.