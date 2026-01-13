2025 haben in Dessau-Roßlau erneut weniger Kinder als im Vorjahr das Licht der Welt erblickt. Zumindest die Kreativität bleibt vor Ort auf einem hohen Level: Das waren die beliebtesten und außergewöhnlichsten Vornamen.

Nachwuchs in Dessau-Roßlau: Das waren 2025 die beliebtesten, seltensten, außergewöhnlichsten und skurrilsten Vornamen

Dessau-Roßlau/MZ. - Einen oder gar mehrere passende Vornamen für den Nachwuchs zu finden, das gestaltet sich für werdende Eltern oftmals als gar nicht so einfach. Doch spätestens kurz nach der Geburt wird es höchste Zeit, kreativ zu werden und eine Entscheidung zu treffen. Aber welche Vornamen haben die Dessau-Roßlauer im Jahr 2025 besonders häufig an ihren Nachwuchs vergeben?