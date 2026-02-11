Wie geht es weiter mit den beiden Eisenbahnbrücken in der Donaliesstraße und der Schaedestraße in Zeitz? Die Deutsche Bahn hat die Planungen angestoßen. Wie es aktuell aussieht.

Kommt nächster Abriss nach Neubau der DB in Zangenberg? Wie sanierungsbedürftig Eisenbahnbrücken in Zeitz sind

Muss die Eisenbahnbrücke in der Schaedestraße in Zeitz in den nächsten Jahren durch einen Neubau ersetzt werden?

Zeitz/MZ. - Die Eisenbahnüberführung in Zangenberg ist Geschichte. Statt des langen dunklen Tunnels stehen dort drei neu gebaute Brücken. In Zeitz stehen noch zwei alte Brückenbauwerke in der Unterstadt. Das wirft Fragen auf. Zum Beispiel, wie lange sie noch dort stehen werden.