Kollision beim Linksabbiegen

Zeitz/MZ - Eine Pkw-Fahrerin und ein -Fahrer sind bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Zeitz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat der Fahrer beim Linksabbiegen von der Richard-Leißling-Straße in Richtung Steintorvorstadt den Pkw der Frau übersehen, die von dort kam und in Richtung Rasberger Straße unterwegs war und Vorfahrt hatte. Fahrerin nd Fahrer mussten laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden.