Klinikum Zeitz: Ärztlicher Direktor Bekele Mekonnen nennt Situation „schwierig und angespannt“

Zeitz/MZ - Trotz Corona-Pandemie und zumeist noch steigender Infektionszahlen treten Lockerungen bei den Corona-Regeln in kraft. Für die Krankenhäuser könnte das die ohnehin angespannte Situation weiter verschärfen. An den beiden SRH-Standorten in Zeitz und Naumburg fehlen momentan jeweils fast 50 Mitarbeiter aufgrund einer eigenen Corona-Erkrankung und etwa noch einmal so viele wegen Quarantäne, wie die Kliniksprecherin Marika Hesse erklärt. Dass die Versorgung dennoch gewährleistet bleibt, sei nur dem großen Einsatz, viel Flexibilität und Miteinander geschuldet. Wie es konkret im SRH-Klinikum in Zeitz aussieht, erfuhr Angelika Andräs vom Ärztlichen Direktor Dr. Bekele Mekonnen.

