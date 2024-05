Seit November 2020 kann in Zeitz bequem per Handyapp das Parkticket bezahlt werden. Nutzen die Zeitzer diese Möglichkeit und gibt es vielleicht sogar geplante Erweiterungen?

Kleingeld nicht notwendig: In Zeitz kann das Parken in der Innenstadt per Handy bezahlt werden

Der Parkplatz am Altmarkt ist einer von drei Parkplätzen in Zeitz, bei denen per App bezahlt werden kann.

Zeitz/MZ. - Nochmal schnell zum Parkplatz rennen und den Automaten neu füttern, weil man in der Stadt doch mehr Zeit benötigt als das gebuchte das Parkticket hergibt? Das ist auf den Parkplätzen Neumarkt, Altmarkt und Michaeliskirchhof in Zeitz seit November 2020 nicht mehr nötig. Mittlerweile kann dort bequem und mobil über die Handyapp „Easypark“ gezahlt werden. Und das eben nicht nur, wenn man neben dem geparkten Wagen steht, sondern, wenn es notwendig ist, auch von anderer Stelle aus – via Smartphone.

Das Einlegen eines Parkscheins ist dabei nämlich nicht notwendig. Doch wird diese moderne Alternative zum herkömmlichen Zahlen mit Bargeld am Automaten von den Zeitzern gut angenommen oder bleiben sie doch lieber eher beim guten, alten Parkticket aus Papier?

Steigende Nutzerzahlen

„Die Möglichkeit wird gut genutzt. Die Auswertungsdaten zeigen, dass es über die Jahre eine kontinuierliche Steigerung der Nutzerzahl gibt“, erklärt Lars Werner, Pressesprecher der Stadt Zeitz. So hätte sich die Nutzerzahl von 972 im Jahr 2021 auf 1.779 im Jahr 2022 etwa verdoppelt, wie der Fachbereich Ordnungswesen vergangenes Jahr bei einer Sitzung des Ordnungsausschuss bekannt gab. Trotz dieser positiven Entwicklung gebe es vorerst noch keine festen Erweiterungspläne des Systems. Sollten in Zukunft jedoch noch weitere Parkplätze in Zeitz gebührenpflichtig werden, so werde die App auch dort sicher wieder eine Rolle spielen, ergänzt Werner.

Worin genau liegen aber nun die Vorteile des Handyparkens, die dafür sorgen, dass immer mehr Autofahrer in Zeitz das Angebot nutzen? Zum einen erspart es den hektischen Lauf zum Automaten, wenn die Parkuhr abgelaufen ist, man aber noch etwas Zeit benötigt. Über die App kann jederzeit und von überall aus an der digitalen Parkuhr gedreht werden. Hilfreich dabei ist auch, dass die App alle gängigen elektronischen Zahlungsmöglichkeiten akzeptiert.

Über den QR-Code am Automaten kann die Smartphone-App bequem heruntergeladen werden. Foto: S. Meyer

Im Auto liegt dann kein klassisches Parkticket mehr, was natürlich auch umweltschonend ist. Über den QR-Code am Automaten kann die notwendige App unkompliziert aufs Handy geladen werden. Wird die Parkgebühr via App bezahlt, können Ordnungsamtsmitarbeiter bei der Kontrolle digital über ihre Erfassungsgeräte auslesen, wer für welchen Zeitraum ein Ticket über die App gebucht hat. Über das Kennzeichen des Autos, das vor dem Start des Parkvorgangs angegeben werden muss, erkennen die Mitarbeiter, welcher Parkschein zu welchem Auto gehört, wie der App-Betreiber „Easypark“ auf seiner Internetseite erklärt.

Viele Vorteile für die Nutzer

Für die etwas Vergesslicheren könnte es ebenfalls sehr nützlich sein, dass die App per Push-Benachrichtigung kurz vor Ablauf des Tickets daran erinnert, dass der Parkvorgang demnächst endet. Pressesprecher Lars Werner sieht darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil in der digitalen Zahlung. „Zudem entfällt die Suche nach Kleingeld oder Geldwechsel“, so Werner. Dies seien nur ein paar der Vorteile, die das Handyparken mit sich bringen würde, fügt der Pressesprecher abschließend hinzu.