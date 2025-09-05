Kleingartenanlage Freie Gewerkschaften Zeitz Umwandlung: Vom Kleingarten zur Streuobstwiese
Leerstehenden Gärten in der Anlage Freie Gewerkschaften in Zeitz-Ost sollen zurückgebaut und zu einer Streuobstwiese umgewandelt werden. Welche Pläne es dafür gibt.
Aktualisiert: 05.09.2025, 16:26
Zeitz/MZ. - Jetzt geht es los: Im September treffen sich die Bauleute vor Ort, konkretisieren Absprachen über vorhandene Wasser- und Stromleitungen. Spätestens im November rücken Bagger und andere schwere Bautechnik in der Gartenanlage Freie Gewerkschaften in Zeitz-Ost an. Dann beginnt der großflächige Rückbau der Pachtanlage.