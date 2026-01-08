Orgel trfifft Trompete - Der Förderverein ließ das alte Jahr mit einem Silvesterkonzert im Dom ausklingen. An der Orgel spielte Lucas Pohle, Trompete Steffen Naumann.

Der Förderverein Eule-Orgel im Zeitzer Dom beendete mit einem Silvester-Konzert das Jahr. Über Vorhaben für 2026 sprach Yvette Meinhardt mit der Vereinsvorsitzenden Gudrun Hartmann.

Auf welche musikalischen Höhepunkte dürfen wir uns in diesem Jahr freuen?

Zu unserer großen Freude kommt der Dresdner Kreuzchor auf seine Sommertour wieder nach Zeitz. Es hat ihnen so gut bei uns gefallen und der Dom ist für so einen großen Chor und seine Musik der richtige Veranstaltungsort. So kann man sich den Dienstag, 7. Juli, 19 Uhr, schon mal vormerken. Der Dresdner Kreuzchor präsentiert ein A-capella-Konzert mit Orgelzwischenspiel von Kirchenmusikerin Johanna Schulze aus Zeitz.

Gibt es schon Karten für das Konzert?

Ja, der Vorverkauf läuft. Die Karten sind für 20 Euro (ermäßigt 17 Euro, Juniorticket 3 Euro) zuzüglich Vorverkaufsgebühr erhältlich. Abendkasse 25 Euro.

Welche weiteren Veranstaltungen sind in 2026 noch geplant?

Wir sind noch in der Planung und in der konkreten Abstimmung. Auf jeden Fall sind wir wieder Kooperationspartner des Heinrich-Schütz-Musikfestes im Herbst.